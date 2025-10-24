Mit dem Stück „1914 – Vorahnungen in Sachsen-Meiningen“ startet die Kulturbühne Meiningen in das Georg-Jahr 2026 zum 200. Geburtstag von Georg II. Bereits im Jahr 2014 hatten die Mitglieder eine Darbietung über den als Theaterherzog in die Geschichte eingegangenen Meininger Regenten geboten – damals aus Anlass seines 100. Todestages. Zu „ihrem Theaterherzog“ haben die Akteure eine ganz besondere Beziehung, steht doch eine Büste von ihm von Beginn an in ihrem Domizil in der Dolmarstraße, seit sie es vor reichlich fünf Jahren bezogen haben. Axel Weiß, der Leiter der Kulturbühne Meiningen, hat nun sein Stück von damals noch einmal überarbeitet und studiert es derzeit in einer neuen Inszenierung mit seinem Ensemble ein. Premiere wird am 31. Oktober um 19.30 Uhr in der Kulturbühne Meiningen sein.