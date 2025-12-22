Georg Steinhauser Wie Borreliose einen deutschen Radprofi ausbremste

Rixecker: Tests beim Hausarzt zum Teil nicht aussagekräftig genug

Die Ärzte seines amerikanischen Teams und sein Hausarzt untersuchten den Profi gründlich. Doch so richtig wurden sie nicht schlau aus seinem Leistungsabfall. "Niemand wusste so richtig, woran es liegt. Ich habe alles durchchecken lassen: Blutprobe, Stuhlprobe. Aber da hat man einfach noch nichts gesehen", sagte er. Allerdings wurde dabei nicht spezifisch auf die Borreliose-Erreger getestet.

Mediziner Rixecker kennt diese Hürden. "Das Problem ist, dass normale Labortests, die Sie so beim Hausarzt machen, zum Teil nicht aussagekräftig genug sind", erläutert er. Bei Erkrankungen in der Anfangszeit können Tests auf Antikörper gegen Borrelien etwa negativ ausfallen. Und bei chronischen Verläufen kommt es auch vor, dass Labortests nicht anschlagen. Manchmal führen auch die unspezifischen Symptome und die fehlende Wanderröte dazu, dass der Arzt keine Borreliose bei der Laboranalyse in Erwägung zieht.

Borreliose hat keinen typischen Verlauf

Die Borreliose, zu der es keine Impfung gibt, hat keinen typischen Verlauf. Müdigkeit, Leistungsabfall, Konzentrationsstörungen, Muskel- und Gelenkschmerzen und Fieber können auftreten. Durch die teils fehlenden Symptome sind Zahlen zu den Fällen in Deutschland schwierig. Das Robert Koch-Institut schreibt, dass es sich bei den allermeisten Erkrankungen um vergleichsweise milde Verläufe handele, die mit Antibiotika gut behandelbar seien und auch behandelt werden müssten, damit keine Komplikationen auftreten.

Nach einiger Zeit testete Steinhausers Hausarzt noch einmal konkret auf Borreliose - mit Erfolg. "So haben wir es dann herausgefunden. Das war für mich natürlich hilfreich, dass wir wenigstens einen Grund hatten", sagte der 24-Jährige.

Mittlerweile geht es Steinhauser wieder besser. Im November bestritt er ein Trainingslager in Spanien. "Im Moment fühle ich mich gut, auch vom Kopf her", sagte er. Sollte das so bleiben, hat der deutsche Radprofi Chancen, im kommenden Sommer zum ersten Mal an der Tour de France teilzunehmen.