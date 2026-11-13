Vor der Fensterfront breitet sich eine malerische mediterrane Landschaft aus. Ein See – der Comer See, erschaffen vom Meininger Künstler Emanuel Klee. In den anderen Fenstern im Sonderausstellungsraum der Dampflok-Erlebniswelt erscheint eine fotografische Momentaufnahme des historischen Meininger Bahnhofsgebäudes. Selbiges in 3D und Miniaturformat lassen in der Mitte des Raumes auch die Modelleisenbahnfreunde vom Meininger Modellbahnclub entstehen. Ein maßstäbliches Kontrastprogramm dazu bieten wiederum die Litfaßsäule mit den Theaterplakaten und Zeitungsartikeln, die uralten Reisekoffer und der farbenprächtige nachgebaute Salonwagen, an dem vor allem die Besucher-Kinder ihren Spaß haben werden. Auf die Kleinen warten auch Rätselwürfel und eine Verkleidungsecke. Eigentlich aber sind all diese Blickfänge und Interaktionen eher Beiwerk, denn vor allen Dingen folgt die neue Sonderausstellung „Abgefahren – Herzog Georg auf Reisen“ in Bild und Wort wichtigen Lebensstationen des umtriebigen Theaterherzogs.