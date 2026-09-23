Die Thüringer SPD gibt sich bei ihrem Parteitag am 21. November in Ilmenau eine neue Führung. Innenminister Georg Maier zieht sich nach sechs Jahren als Landesvorsitzender der Sozialdemokraten zurück. Wie mehrere Medien berichten, gab Maier seine Entscheidung am Mittwochmorgen vor der SPD-Landtagsfraktion bekannt. Als seine Nachfolgerin werde er den Parteitagsdelegierten Sozialministerin Katharina Schenk vorschlagen, hieß es. Mitglied der Landesregierung will Maier aber bleiben: „Das ist ausdrücklich kein Rückzug aus der Politik, sagte er dem „Stern“.“