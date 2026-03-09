Anlässlich des Georgjahres haben sich die Stadtbotschafter ein außergewöhnliches Format einfallen lassen, um Einheimische und Gäste mit einer ganz besonderen Führung durch Meiningen zu begeistern. An verschiedenen Orten werden historische Persönlichkeiten im Kostüm erscheinen und den Gästen etwas über ihre Beziehung zu Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen und ihre eigene Bedeutung für die Stadtgeschichte erzählen. Dabei ist nicht nur das geschichtliche Wissen der Stadtbotschafter gefragt. Sie dürfen auch ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Nicht nur für Touristen und Fans des legendären Theaterherzogs, sondern auch für alteingesessene Meininger hält diese Führung allerhand Interessantes bereit.