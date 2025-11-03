Die Ehrung für den in Meiningen beliebten „Theaterherzog“ Georg II. wird im nächsten Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen, mit Ausstellungen und Vorträgen in vielfältiger Form geschehen. Quasi als Vorreiter hat die Kulturbühne Meiningen den Reigen eröffnet. Nicht mit einem fertigen Theaterstück „aus der Schublade“ – der Leiter der Kulturbühne Axel Weiß hat zur Würdigung von Georg II. mit „1914 – Vorahnungen in Sachsen-Meiningen“ ein eigenes Stück geschrieben. Und das bereits im Jahr 2014 – damals aus Anlass seines 100. Todestages. Nun, da es im Jahr 2026 den 200. Geburtstag von Georg II. zu feiern gilt, hat er sein Stück von damals noch einmal überarbeitet und es in einer neuen Inszenierung mit seinem Ensemble einstudiert.