Keine Frage, dass Reisen zu Pferd, in der Kutsche oder selbst in der Bahn anno dazumal so viel beschwerlicher war und mehr Lebenszeit verschlang, als heutzutage. Dass Georg II. von Sachsen-Meiningen mindestens zwölf seiner 88 Lebensjahre in ganz Europa unterwegs war, hatte aber noch viele andere Gründe. Ein Reisejahr brauchte er allein zum Trauern nach dem Tod seiner geliebten ersten Gemahlin. Die nach ihr benannte Villa Carlotta am Comer See blieb für ihn zeitlebens ein Flucht- und Sehnsuchtsort – eine komfortable Wohlfühloase für Familienurlaube, ein Musentempel, ein Hotspot der Eliten, an dem er sich mit Künstlern, Politikern, Wissenschaftlern und anderen Persönlichkeiten seiner Zeit umgab, eine Außenstelle für seine Regierungsgeschäfte, aber auch ein Ort zum Gesunden. Denn tatsächlich war der stattliche Monarch angeschlagener, als man vermutet, und flüchtete vor allem im Winter wegen seiner Asthma-Beschwerden aus dem diesigen Meiningen.