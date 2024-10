Rennsteig-Radler Heut’ geht’s dem Radler an die Wäsche

Echte Sportler sind davon überzeugt: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Doch was ziehen Radfahrer im Herbst am besten an, wenn das Schmuddelwetter im Thüringer Wald Einzug hält?