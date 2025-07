Dauerfrost im Sommer – mitten in der Rhön? Es gibt mehrere Stellen in der Region, an denen unterirdisch Eis verborgen liegt, welches niemals gänzlich abtaut. Selbst im Sommer nicht. Im Winter hingegen ist der Untergrund im Berg wärmer als die Umgebungstemperatur. Kalte Luft wird angesaugt und warme Luft strömt am Kopf der Halde aus, bringt dort teilweise sogar den Schnee zum Schmelzen. Im unteren Teil der Halde vergrößert sich durch Feuchte und Kälte der Eiskern.