Erfurt/Berlin (dpa/th) - Thüringen will zur 100. Jubiläumsauflage der Grünen Woche ab kommenden Freitag (16. Januar) in Berlin als Genuss- und Erlebnisland überraschen. Auf knapp 1.900 Quadratmetern werben 74 Aussteller für den Freistaat als eine Adresse für gutes Essen und Trinken, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Die Vermarktung kulinarischer Spezialitäten werde erneut mit touristischen Angeboten aus den ländlichen Regionen des Landes kombiniert. Die Hauptpräsentation im Eingangsbereich zur Thüringen-Ausstellung stehe in diesem Jahr unter dem Motto "Thüringen überraschend – 100 Jahre Grüne Woche".