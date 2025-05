Kann man das essen oder soll das weg? Eine Frage, die sich in hiesigen Gärten viel zu oft gestellt wird. Auch wenn zum Beispiel der wild wachsende Bärlauch in den vergangenen Jahren eine wahre Renaissance erfahren hat, gibt es weit, weit mehr, was es wert ist, auf unseren Tellern zu landen. Brennnessel, Vogelmiere, Behaartes Schaumkraut oder Giersch zum Beispiel. In der Regel alles als lästiges Unkraut verpönt, sind sie einerseits wichtige Nahrungsquelle für Insekten, andererseits aber auch sehr gut in der Küche sowie als Heilkräuter nutzbar. So sind besonders etwa die jungen Blätter vom Giersch, die auf kantigen Stängeln sitzen, ein wahrer Genuss. Auch er ist ein richtiger Tausendsassa, was seine Inhaltsstoffe anbelangt. Was er in puncto Kalium, Magnesium, Kalzium, Mangan, Zink und Kupfer zu bieten hat, kann sich sehen lassen. Sein Gehalt an Vitamin A und C schlägt locker gleich mehrfach den des Kopfsalates. Damit ist er einer der Vertreter für vieles Essbare aus der Natur, was unsere Beachtung im Verlaufe der Jahrzehnte in der immer moderner werdenden Welt jedoch verloren hat.