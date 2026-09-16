Rund um Suhl, Ilmenau, Schmiedefeld am Rennsteig, Masserberg und Schleusingen finden gerade wieder bis zum 4. Oktober die regionalen Genuss-Wochen statt, teilen das Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald und der Regionalverbund Thüringer Wald in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Unter dem Motto „Außergewöhnlich Wild“ bieten die Biosphären-Gastgeber besondere Wildspezialitäten mit Wildfleisch aus den Wäldern der Region an. Bei Wanderungen und Aktionen können Interessierte gemeinsam mit den Zertifizierten Natur- und Landschaftsführern (ZNL), Rangern und Wanderleitern auf Entdeckungstour zu den Themen Wild und Wald gehen.