«Genuss Bayern»: Neue Strategie soll Bayerns Spezialitäten besser vermarkten

München (dpa/lby) - Unter der neuen Dachmarke "Genuss Bayern" sollen regionale Spezialitäten aus Bayern künftig einheitlich vermarktet werden. Ziel sei es, regionale Spezialitäten sichtbarer zu machen, neue Wertschöpfung für die bayerische Land- und Ernährungswirtschaft zu schaffen und Bayern als führende Genuss- und Tourismusregion weiter zu profilieren, teilte die Staatskanzlei nach einer Sitzung des Kabinetts in München mit. Die Dachmarke bündele bestehende Initiativen erstmals unter einem einheitlichen Auftritt und schaffe einen hohen Wiedererkennungswert.