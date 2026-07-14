«Genuss Bayern»: Neue Strategie soll Bayerns Spezialitäten besser vermarkten

Wettbewerbsdruck und Strukturwandel sorgen für Probleme

Hinter der neuen strategischen Ausrichtung steht letztlich ein zunehmender Wettbewerbsdruck, der auch mit dem Strukturwandel einhergehe. Das Label "Genuss Bayern" soll - wie es auch in Italien oder Österreich einige Regionen seit Jahren machen - die besondere regionale Identität und Qualität betonen. Eine vereinheitlichte Außendarstellung soll ferner auch mehr Sichtbarkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher wie für die Gäste aus dem In- und Ausland erreichen. "Wer regionale Lebensmittel kauft, stärkt natürlich die heimische Landwirtschaft, sichert damit Arbeitsplätze", so Kaniber.