„Ihr habt es geschafft!“, heißt es auf der Internetseite „Tante Enso“. Gemeint sind die neuen Teilhaber der in Schönbrunn geplanten Filiale des Bremer Einzelhändlers. Und weiter: „Wir sind begeistert von eurem Einsatz und eurer Unterstützung!“ Die Euphorie des Unternehmens mündet in das Versprechen, den Worten „bald“ Taten folgen zu lassen und tatsächlich dafür zu sorgen, dass es nach dem Abschied von Tegut auch weiterhin einen Laden in Schönbrunn gibt.