Genossenschaften wollen helfen: Rettung für die notleidende Baywa in Sicht

München (dpa/lby) - Für die unter Milliardenschulden leidende Baywa ist rasche Hilfe in Sicht. Die Beteiligungsgesellschaft der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken als größter Aktionär will das Traditionsunternehmen stützen. "Wir werden uns da solidarisch zeigen, wir werden diesen Weg auch konstruktiv miteinander gehen", sagte Gregor Scheller, scheidender Vorsitzender des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), in München. Über die sich abzeichnende Lösung berichtete zuvor der Finanzinformationsdienst "Platow Brief". Dem Vernehmen nach soll der Hilfsplan in Kürze bekannt gegeben werden. Scheller nannte weder das finanzielle Volumen noch sonstige Einzelheiten.