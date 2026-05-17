Es ist natürlich kein Zufall, dass in der Jubiläumsspielzeit, die das Meininger Theater dem 200. Geburtstag des Theaterherzogs Georg II. (1826–1914) gewidmet hat, auch ein Stück von Henrik Ibsen (1828-1906) auf dem Spielplan steht. Es gehört zu den Verdiensten des kunstsinnigen Fürsten, dass er mit „Die Kronprätendenten“, „Die Stützen der Gesellschaft“, „Nora“ und „Gespenster“ vier exemplarische Beispiele der damals neuen, brisanten Dramatik auf seine Bühne brachte.