München - Die von einer Tumor-Erkrankung genesene Bayern-Torhüterin Mala Grohs begleitet die Sorge, dass der Krebs zurückkommen könnte. "Ich gehe schon mit einer gewissen Anspannung in die Nachsorgetermine. Aber jedes Mal, wenn alles in Ordnung ist, gewinne ich mehr Sicherheit", sagte die 24-jährige Fußballerin in einem Interview im Mitgliedermagazin "51" des FC Bayern München. "Ich glaube, dieser Respekt ist einfach Teil des Ganzen. Und ich weiß auch: Sollte der Krebs tatsächlich zurückkommen, würde ich damit umgehen können."