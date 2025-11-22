Generationswechsel: Wohin steuert Martin Geilhufe den Bund Naturschutz?

Fürth (dpa/lby) - Der Bund Naturschutz hat schon einfachere Zeiten erlebt. Themen wie Natur-, Umwelt- und Klimaschutz fristen - auch in Bayern - derzeit neben Nachrichten über Kriege, Wirtschaftskrisen und gesellschaftliche Spaltung meist eine untergeordnete Rolle. Genau in dieser Phase muss der größte und älteste Natur- und Umweltschutzverband des Freistaats einen Generationenwechsel vollziehen. Auf den künftigen Landeschef Martin Geilhufe wartet eine wahrlich schwere Aufgabe. Er selbst sieht aber nicht nur sich selbst, sondern den gesamten Verband vor einer völlig neuen Herausforderung.