Generationswechsel: Wohin steuert Martin Geilhufe den Bund Naturschutz?

Welche Rolle spielt der Bund Naturschutz in Bayern?

Mit seinen rund 270.000 Mitgliedern hat der BN in Bayern mehr Mitglieder als die wichtigsten Parteien - so kommt etwa die CSU gerade einmal auf rund 150.000 Mitglieder, die SPD nur auf rund 50.000. Damit ist der BN einer der großen Umweltverbände Europas innerhalb der Dachverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Friends of the Earth International. Hier will Geilhufe, wie vorher auch Mergner, den Zuwachs an Mitgliedern weiter vorantreiben und den Verband "auch für die Zukunft auf sichere Beine stellen".