„War schön mit dir. Vielen Dank. Alles Gute.“ Worte wie diese hört Mario Miersch in den vergangenen Tagen und Wochen ein ums andere Mal. Sei es, wenn ein Kunde zum letzten Mal sein Auto bei dem Kfz-Meister vorbeibringt. Sei es, weil ein Geschäftspartner ein letztes Mal beruflich in der Werkstatt mit ihm zu tun hat oder sei es beim gemeinsamen Bratwurstessen dieser Tage an der Halle, bei dem so mancher Weggefährte noch einmal vorbeigeschaut und sich verabschiedet hat. Denn zum 30. Juni hat sich der Inhaber des Kfz-Meisterbetriebes im Gewerbegebiet am Bornhügel offiziell aus dem Berufsleben verabschiedet.