Heroldsberg (dpa/lby) - Der Firmenchef des Schreibgeräte-, Kosmetik- und Outdoor-Herstellers Schwan-Stabilo, Sebastian Schwanhäußer, zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Von Oktober an werde der Italiener Michele Molon federführend die Geschicke des Familienunternehmens leiten, kündigte das Unternehmen in Heroldsberg an. Sebastian Schwanhäußer werde dann den Familienbeirat leiten.