Sie ist jung, rechts und das Gesicht junger AfDler in Thüringen: Carolin Lichtenheld. 23 Jahre alt. Südthüringerin. Parteimitglied seit Juni 2020. Mit dem Sonneberger Eric Engelhardt leitete sie bis zur Auflösung die Geschicke der Jungen Alternative in Thüringen, organisierte Demonstrationen und Jugend-Abende, stand im Wahlkampf mit Björn Höcke auf den Bühnen, steht nun wieder an der Spitze – diesmal alleine.