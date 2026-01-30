Die für die Regionen Bad Salzungen und Schmalkalden zuständige Genossenschaftsbank wird künftig „VR Bank Nordhessen Westthüringen“ heißen. Auf der Generalversammlung am Mittwoch in Borken bei Kassel wurde die von der Geschäftsführung vorangetriebene Umbenennung des einst als „Effenberg-Bank“ bekannt gewordenen Geldhauses mit großer Mehrheit durchgewunken. Anwesend waren 360 der fast 20.000 Mitglieder, knapp zwei Prozent.