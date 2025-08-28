Generalstaatsanwaltschaft: Anklage gegen Mutter wegen IS-Mitgliedschaft

Die Deutsche soll sich aktiv in der Terrororganisation beteiligt haben, etwa indem sie sich im Umgang mit Schusswaffen ausbilden ließ. Sie sei Anhängerin einer salafistischen Ideologie und habe monatlich Geld vom IS bekommen. Außerdem soll sie die Kinder in der Ideologie des IS erzogen und diese dadurch möglicherweise ihre Entwicklung negative beeinflusst haben. Nachdem ihr erster Ehemann bei einem Selbstmordattentat starb, heiratete sie erneut einen IS-Kämpfer und bekam ein weiteres Kind mit ihm.