Generalstaatsanwaltschaft: Anklage gegen Mutter wegen IS-Mitgliedschaft

München (dpa/lby) - Die Generalstaatsanwaltschaft München erhebt Anklage gegen eine Mutter wegen der Zugehörigkeit zum Islamischen Staat (IS). Die 37-Jährige soll sich mit ihren drei minderjährigen Kindern 2014 nach ihrer Ausreise in das syrische Bürgerkriegsgebiet dem IS angeschlossen und ihre Kinder dadurch in Lebensgefahr gebracht haben, teilte die Behörde mit. Ihr wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vorgeworfen. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung.