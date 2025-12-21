Generalsanierungen beginnen Bayerns Bahn-Baustellen - und was sie für Fahrgäste bedeuten

Landshut - Bayerisch Eisenstein (Herbst)

Die etwa 150 Jahre alte Nagerlbrücke zwischen Regen und Zwiesel hat langsam das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Damit weiter Züge der Länderbahn über den Fluss Schwarzer Regen fahren können, ist ein Stahlfachwerk-Neubau geplant. Zwei Behelfsbrücken sollen die Probleme für Fahrgäste möglichst gering halten, im Herbst muss die Strecke dennoch komplett gesperrt werden. Die Bahn plant einen Ersatzverkehr.

Nürnberg – Schirnding

Auch im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen muss eine Brücke erneuert werden - in diesem Fall die mehr als 125 Jahre alte Eisenbahnbrücke am Thumenberger Weg, die Teil der Strecke Nürnberg-Schirnding ist. Einschränkungen für Fahrgäste auf der Strecke seien 2026 deshalb "möglich", schreibt die Bahn. Details wolle man rechtzeitig bekanntgeben.

Stammstrecke S-Bahn München

Wer mit der Münchner S-Bahn unterwegs ist, muss sich wegen des Baus der zweiten Stammstrecke und der Modernisierung der aktuellen Innenstadtroute auch im kommenden Jahr wieder auf einige Einschränkungen gefasst machen. Vom 13. Januar bis 13. Februar werden werktags in mehreren Nächten weniger S-Bahnen über die Stammstrecke rollen. Auch den Wochenenden vom 24. und 25. Januar sowie 31. Januar und 1. Februar sowie am 7. und 8. Februar ist mit Einschränkungen auf der zentralen S-Bahnstrecke zu rechnen.