Nordhausen (dpa/th) - Das Theater Nordhausen und das Loh-Orchester Sondershausen bekommen eine neue musikalische Leitung. Clemens Fieguth wird ab der Spielzeit 2027/2028 für fünf Jahre Generalmusikdirektor, wie das Theater mitteilte. Der 34-Jährige ist aktuell am Staatstheater Kassel, war zuvor aber mehrere Jahre als Dirigent am Erfurter Theater engagiert. Dort lebt der bald dreifache Vater den Angaben zufolge immer noch mit seiner Familie.