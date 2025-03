Im bundesweiten Vergleich ist die sogenannte Gender Pay Gap in Bayern mit 18 Prozent eine der höchsten. Nur in Baden-Württemberg und Hessen ist diese Lohnlücke zwischen den Geschlechtern nach Daten des Statistischen Bundesamts minimal höher. Deutscher Schnitt sind 16 Prozent, die niedrigsten Werte finden sich in Ostdeutschland, in Brandenburg ist die Gehaltslücke mit 2 Prozent am geringsten.