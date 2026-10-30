Gen Z regelt "Gen Z regelt" - Vor den Jugendprotesten in Sachsens Städten

Dass mehrere Länder-Innenminister vorab vor Gewalt gewarnt haben oder der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, in der "Bild" über Menschen, die die offiziellen Proteste für eigene Zwecke nutzen wollten, von "jungen Krawallmigranten" sprach, wird in zahlreichen Äußerungen im Internet im Umfeld der Proteste scharf kritisiert.

Wie bereiten sich die Sicherheitsbehörden vor?

Die Polizei wird die Proteste begleiten. Wie viele Beamte dabei im Einsatz sein werden, teilt sie vorab nicht mit. Den größten Einsatz wird es voraussichtlich in Leipzig geben. Weil die Lage dynamisch sei, werde die Einsatzplanung an die Notwendigkeiten angepasst, hieß es. Zugleich betonte die Leipziger Polizei, dass bisher keine Erkenntnisse vorlägen, die einen Vergleich mit den Verhältnissen in Frankreich zuließen.

Ähnlich äußert sich auf Anfrage auch der sächsische Verfassungsschutz: Momentan deute nichts darauf hin, dass es in Sachsen zu vergleichbaren gewalttätigen Ausschreitungen kommen könnte wie etwa in Frankreich. Die Gruppierung "Gen Z regelt" sei keine extremistische Initiative und somit auch kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes.

Gleichwohl beobachtet das Landesamt "eine dynamische Mobilisierung in den sozialen Medien auch bei dogmatischen Linksextremisten sowie speziell in Leipzig auch seitens der Gruppierung "Young Struggle Leipzig" aus dem auslandsbezogenen Extremismus". Extremisten könnten die "Gen Z regelt"-Themen wie soziale Gerechtigkeit, Anti-Wehrpflicht und Anti-Militarismus daher für ihre eigenen Ziele nutzen und insbesondere Schüler und Studenten damit ansprechen.