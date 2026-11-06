Dresden - Wenige Wochen vor den nächsten geplanten Protesten der Initiative "Gen Z regelt" sieht die Politikwissenschaftlerin Anna Holzscheiter die Politik in der Verantwortung. Viele junge Menschen seien frustriert darüber, dass Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen würden. Es gehe um das Bedürfnis, "wenigstens mal mit einbezogen zu werden – darüber reden zu dürfen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die aktuellen Proteste böten ihnen eine Gelegenheit, diesen Unmut öffentlich zu machen.