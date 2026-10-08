Ist Nadelholz eine günstige Alternative?

Nadelholz wie Fichte kann günstiger sein, hat aber einen deutlich niedrigeren Brennwert als Buche und brennt schneller ab. Es eignet sich laut Bork gut zum Anheizen und als Brandförderer. Eine Kombination aus Fichte fürs erste Feuer und anschließendem Hartholz könne die unterschiedlichen Eigenschaften nutzen.

Gibt es genug Brennholz auf dem Markt?

Die Nachfrage ist laut HessenForst weiterhin hoch. In die Höhe geschnellt war sie nach Angaben des Landesbetriebs nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 und den damit verbundenen Verwerfungen auf den Energiemärkten.

Werden wegen der höheren Nachfrage mehr Bäume gefällt?

Mehr Holz wird laut HessenForst wegen der hohen Nachfrage nicht automatisch eingeschlagen. Brennholz fällt bei der regulären Holzernte und der Pflege der Waldbestände als sogenanntes Koppelprodukt an, wie Sprecher Moritz Frey erklärt. Bei Nachfragespitzen kann HessenForst die Abgabemengen begrenzen oder Holzsortimente auf andere Art verteilen. "Selbst wenn untere Stammabschnitte als Wertholz versteigert werden, fallen meist obere Stamm- und Kronenabschnitte aufgrund ihrer Wuchsform und anderer Merkmale als Industrie- oder Brennholz an", sagt er.

Was verkauft HessenForst an Privatkunden?

HessenForst verkauft kein ofenfertiges Scheitholz. Über die örtlichen Forstämter können Endkunden unter anderem Stammabschnitte kaufen; größere Mengen gehen an Brennholzhändler.

Wie haben sich die Preise für Buchenholz bei HessenForst entwickelt?

Der Preis für Buche, gerückt am Weg, lag 2020 und 2021 bei 62 Euro je Festmeter brutto. 2022 stieg er auf 85 Euro, 2023 auf 90 Euro. Seit 2024 beträgt er 85 Euro.

Gibt es regionale Preisunterschiede?

HessenForst legt für Brennholz aus dem Staatswald landesweit einheitliche Mindestpreise fest. Regional können die Preise nach oben abweichen.

Was muss ich bei Schüttraummeter und Raummeter beachten?

Die Mengenangaben bei Brennholz werden von den Händlern meist in Raummeter oder Schüttraummeter angegeben. Ein Raummeter - auch Ster genannt - ist ein Kubikmeter ordentlich gestapeltes Brennholz. Zwischen den Scheiten bleiben Luftzwischenräume.

Ein Schüttraummeter ist ein Kubikmeter lose eingefüllter Scheite. Durch die ungeordnete Schüttung bleibt mehr Luft dazwischen, deshalb steckt darin weniger Holz. Als grober Richtwert gilt: 1 Schüttraummeter entspricht 0,7 Raummeter. Der genaue Umrechnungswert hängt unter anderem von Scheitlänge und Holzform ab.