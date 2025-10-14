Die Anbaufläche von Speisekürbissen hat sich in Deutschland auf zuletzt rund 5.300 Hektar vergrößert, also 53 Quadratkilometer, was in etwa der doppelten Größe der Nordseeinsel Norderney entspricht.

Anbaufläche seit 2006 vervierfacht

"Seit 2006 hat sich die Fläche, auf der in Deutschland Kürbisse angebaut werden, mehr als vervierfacht (plus 324 Prozent). Die Erntemenge hat sich im gleichen Zeitraum fast verdreifacht (plus 178 Prozent)", teilt der Deutsche Bauernverband auf Nachfrage mit.

Die Produktion konzentriere sich auf Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Drei Viertel der deutschen Kürbisse wachsen in diesen vier Bundesländern.

Im Hinblick auf die gesamte Gemüseanbaufläche im Freiland, so erfährt man außerdem beim Statistischen Bundesamt, liegt Kürbis auf Platz fünf. Ganz vorn ist Spargel, gefolgt von Speisezwiebeln, Karotten und Weißkohl.

Beim Kürbis-Trend geht es auch um ein Gefühl und Gewürz

"It's Pumpkin Time" heißt es derzeit bei der Fast-Casual-Restaurantkette "Dean & David". In deren Dutzenden Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es passend zur Jahreszeit den "Kürbis Ziegenkäse Salad" (mit Hokkaido, Käse, Birne, Rote Bete, Preiselbeeren und Walnüssen).

Der Kürbis macht in der Gastro-Szene aber auch flüssig Karriere. Für viele jüngere Leute startet der Herbst nicht mit buntem Laub oder kühleren Tagen, sondern mit dem ersten Pumpkin Spice Latte. "Endlich ist es so weit, der PSL ist wieder da!", wirbt dann etwa die Kaffeehauskette Starbucks.

Das Kaffeegetränk mit Kürbissirup und spezieller Würzmischung (etwa Zimt, Zucker, Ingwer und Nelken) ist in den vergangenen Jahren zu einem Kult-Drink stilisiert worden, zuerst in Nordamerika.

Inzwischen ist der Herbst auch in Europa und Deutschland zur Pumpkin Time (statt "Kürbiszeit") geworden. Es gibt den PSL heiß, aber auch mit Eiswürfeln ("iced"), und längst auch so was wie "Pumpkin Cream Iced Matcha Latte".

Unterschied zwischen Pumpkin Spice und Lebkuchengewürz

Auch in allerhand anderen süßen Produkten wie Smoothies, Schokolade, Bonbons (Karamell-Toffees mit Kürbiskuchen-Zimt-Geschmack) befindet sich inzwischen Pumpkin Spice als Geschmack.

Ist dieser Mix denn nun eigentlich das Gleiche wie Lebkuchengewürz? Nein, das Pumpkin-Pie-Gewürz hat zwar ähnliche Zutaten, ist aber weniger komplex.

Beim Anbieter "Ostmann" besteht die "Pumpkin Spice Latte Würzmischung" aus Rohrzucker, Kürbispulver, Kurkuma, Ingwer, Zimt, Cayennepfeffer und Nelken. Lebkuchengewürz ist bei derselben Marke komponiert aus Zimt, Orangenschalen, Koriander, Zitronenschalen, Sternanis, Fenchel, Muskatblüte, Muskatnuss, Nelke und Kardamom.