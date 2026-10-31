Gemüse für den Herbst Fakten zum Kürbisanbau in Bayern

Nürnberg (dpa/lby) - Ob als Suppe, für die Deko - oder sogar als Zutat im Kuchen: Herbstzeit ist Kürbiszeit. In diesem Jahr machte den bayerischen Anbauern jedoch die Wetterlage zu schaffen. Im Knoblauchsland nahe Nürnberg, einem der bekanntesten Gemüseanbaugebiete Bayerns, schadeten Starkregen und Hagel im Sommer den damals noch jungen Kürbissen auf dem Feld, wie Jochen Loy, Geschäftsführer des Gemüseerzeugerverbands Knoblauchsland, sagte. Die Jungfrüchte hätten Druckstellen abbekommen, "das ist für die Endfrucht nicht optimal".