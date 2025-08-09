Am Montag beginnt auch für die 298 Schüler der Gemeinschaftsschule Trusetal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder der Unterricht. Wie in jedem Schuljahr gibt es an den Grund- und Regelschulen, den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Thüringen so manche Neuerung. Eine betrifft die Versetzungen. Bisher entschieden Regelschulen und Gymnasien in Klasse 6, nicht aber in den Klassen 5 und 7, ob ein Schüler auf der nächsten Klassenstufe weitermacht oder wegen schlechter Noten das Schuljahr wiederholt. Für Gemeinschaftsschulen galt das sogar erst ab Klasse 8.
Gemeinschaftsschulen Ja zum Sitzenbleiben
Eike Kellermann 09.08.2025 - 06:00 Uhr