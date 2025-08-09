Am Montag beginnt auch für die 298 Schüler der Gemeinschaftsschule Trusetal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder der Unterricht. Wie in jedem Schuljahr gibt es an den Grund- und Regelschulen, den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Thüringen so manche Neuerung. Eine betrifft die Versetzungen. Bisher entschieden Regelschulen und Gymnasien in Klasse 6, nicht aber in den Klassen 5 und 7, ob ein Schüler auf der nächsten Klassenstufe weitermacht oder wegen schlechter Noten das Schuljahr wiederholt. Für Gemeinschaftsschulen galt das sogar erst ab Klasse 8.