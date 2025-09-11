Akkurat angelegte Gemüsebeete, eine Blühwiese mit verschiedenen Blumen und Gräsern, ein Teich, in dem Wasserpflanzen sich ungestört entwickeln, Streuobstbäume in Reih und Glied aufgestellt: Der Naturgarten der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Grabfeld am Ortsrand von Bibra ist nach zwei Jahren ein Aushängeschild geworden. Engagiert arbeiten hier Schüler der Klassen 5 bis 7 im Rahmen ihres wöchentlichen Projekttages auf dem rund einen halben Hektar großen Areal, auf dem es immer etwas zu tun gibt: Säen, gießen, Unkraut entfernen, mähen, Steine lesen, natürlich auch Obst und Gemüse ernten.