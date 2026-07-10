Das wohl wichtigste Ereignis, welches das letzte Schuljahr geprägt hat, war die „Schulhochzeit“: Die Regelschule Schwarza und die Grundschule „Am Dolmar“ Kühndorf haben sich zusammengetan und firmieren seit Schuljahresbeginn unter dem Namen Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) „Am Dolmar“ Schwarza. Räumlich sind die Regel- und die Grundschüler noch getrennt, doch das Gefühl der Zusammengehörigkeit hat sich schnell entwickelt. Klar wurde dies spätestens bei einem ersten gemeinsamen Event von Regel- und Grundschülern, einem Nikolausmarkt am Schulcampus in Schwarza. Als die neue Schulgemeinschaft fördernd hatte sich insbesondere die arbeitsteilige Vorbereitung erwiesen, in die sich sowohl die Grundschulklassen als auch die höheren Klassen einbrachten.