Aufgerufen, sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen, waren in diesem Jahr Kinder und Jugendliche aus der Region. Vor allem Kindergärten und Schulklassen aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen beteiligten sich an der Aktion, erstmals hatten auch Schülerinnen und Schüler der Rhönschule Gersfeld aus dem benachbarten Hessen Arbeiten eingereicht. Über 400 Werke, ausgeführt in unterschiedlichen Techniken, sorgen für eine abwechslungsreiche Schau in der Einrichtung an der Blumenburg 9. Zur feierlichen Eröffnung hatten sich am vergangenen Freitagabend zahlreiche Besucher eingefunden.