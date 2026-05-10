Hier stehen Kreativität, Fantasie, Ideenreichtum, Teamarbeit und Vorstellungskraft von Kindern und Jugendlichen aus der Region im Mittelpunkt: Am Freitagabend wurde in der Kunststation Oepfershausen die diesjährige Gemeinschaftsschau eröffnet. Das Thema diesmal: „Luft“. „Nachdem wir 2025 Wasser zum Gegenstand des Interesses erhoben hatten, lag der Schritt nahe, vom Wasser in die Luft zu gehen. Die ist überall um uns herum, wir brauchen sie zum leben. Und: Wir wollten ein Stück weit die Teilnehmer dafür sensibilisieren, dass gute, saubere Luft nicht selbstverständlich ist, sondern unserer Aufmerksamkeit und unseres Schutzes bedarf“, erläutert Susanne Casper-Zielonka, Leiterin der Einrichtung, die Auswahl.