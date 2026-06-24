Drei neue Bäume, zwei Vogelkirschen und eine Winterlinde, sind dieser Tage auf einem Grünstreifen vor dem Otto-Ludwig-Garten gepflanzt worden. Drei für einen sozusagen. Denn im Mai musste ein Ahorn, der auf einer Verkehrsinsel mitten auf der Straße stand, weichen. Krank sei er gewesen, am falschen Ort mit viel zu wenig Platz, um seine Wurzeln auszustrecken und genug Wasser zu bekommen, gepflanzt worden. Und so wurde er – im Zuge von Straßensanierungsarbeiten – gefällt.