Rund 200 Anwohner der Zella-Mehliser Lubenbachsiedlung, der Sternbergstraße und des Fichtenweges mit bisherigen Kleinkläranlagen sind nach einer weiteren Gemeinschaftsmaßnahme des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Suhl/Mittlerer Rennsteig (Zwas) und der Stadt Zella-Mehlis im Laufe der vergangenen Monate an den öffentlichen Kanal angeschlossen worden. Nun fand für den Ausbau Lubenbachsiedlung die Verkehrsfreigabe statt. „Wieder kann eine Zella-Mehliser Straße saniert und grundhaft ausgebaut übergeben werden“, sagte dazu Bürgermeister Torsten Widder vor Ort. „Einerseits, weil die Straße nicht in Ordnung war, andererseits, weil die Anwohner nicht an die örtliche Kanalisation angeschlossen waren.“ Letztlich gab eine an eine Frist gebundene Auflage der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Hollandsmühle den Ausschlag für diese Maßnahme zum Anschluss der Lubenbachsiedlung, die Mitte März begann.