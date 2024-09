Solch eine Hilfe kann man immer gebrauchen: Zum Beispiel, wenn sich das neue Handy oder Tablet doch nicht so einfach einrichten lassen will wie man dachte. Gerade Ältere haben da so ihre Schwierigkeiten, nicht nur mit dem Gerät, sondern auch dem Bedienen von Apps und anderem mehr. Doch die Schüler der Klasse 7a von der Regelschule Floh-Seligenthal bieten genau bei solchen Problemen ihre Hilfe an. Sie riefen eine Handy-Sprechstunde ins Leben, in deren Rahmen jeder Hilfe bekommt, um Handy, Tablet oder andere technische Geräte zum Laufen zu bringen. Damit leisten die Schüler nicht nur praktische Unterstützung, sondern schlagen gleich noch eine Brücke zwischen Jung und Alt, bieten Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sammeln selbst Lebenserfahrung. Für diese Idee erhielten die Siebtklässler im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen den zweiten Preis – 1500 Euro – verliehen. Das Projekt soll nun in Zusammenarbeit mit anderen Klassen ausgebaut werden.