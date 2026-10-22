﻿„Die umfassende Renovierung der Schwimmhalle am Rennsteig ist abgeschlossen und das Training kann in der modernisierten Halle wieder aufgenommen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Zuge der Sanierung wurden demnach unter anderem die Filteranlage erneuert, „die Mess- und Regeltechnik der Chloranlage modernisiert und sämtliche Deckenstrahler auf energiesparende LED-Technik umgestellt“. Damit stehe den Wasserwacht-Mitgliedern wieder eine moderne Schwimmhalle zur Verfügung.