Mit einer Interimslösung an der Spitze starten die Südthüringer evangelischen Christen am 1. Januar 2026 in ihre gemeinsame Struktur. Die Vertreter der bisherigen vier Kirchenkreise Henneberger Land, Hildburghausen-Eisfeld, Meiningen und Sonneberg haben am Samstag Michael Wegner zum Superintendenten des künftigen Evangelischen Kirchenkreises Südthüringen gewählt. Der 64-Jähriger erhielt bei der Versammlung in Neuhaus-Schierschnitz in der Gemeinde Föritztal 100 Stimmen der 101 Synodalen, also 99 Prozent. Wegner, der seit 2017 Superintendent in Saalfeld-Rudolstadt ist, wird nun für zwölf Monate in den Süden des Freistaats abgeordnet.