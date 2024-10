Gemeinsamer Kanzlerkandidat: Merz spricht auf CSU-Parteitag

Augsburg - Es ist der Höhepunkt zum Abschluss des CSU-Parteitags: Der vor wenigen Wochen frisch gekürte gemeinsame Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will am Samstag zu den Delegierten in Augsburg sprechen - und dürfte dort viel Zustimmung ernten. Denn mit ihm an der Spitze setzt die Union fest auf die Ablösung der Ampel und ihren Wiedereinzug ins Kanzleramt. CSU-Chef Markus Söder, der selbst als Kanzlerkandidat bereit gestanden hätte, aber gegen Merz keine Chance hatte, hat diesem die volle Unterstützung zugesichert.