Gemeinsamer Appell: CSU und Freie Wähler fordern Engagement für Demokratie

Streibl: Demokratie ist in Bedrängnis geraten

Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl nannte die in der freiheitlich-demokratischen Ordnung verankerten Werte der Freiheit, Gleichheit und Einigkeit ein Garant für das Gelingen einer Gesellschaft. "All das ist heute in Bedrängnis geraten, und es liegt an uns, die Schönheit, Menschlichkeit und das Glück der Demokratie erneut in das Bewusstsein und die Herzen der Menschen zurückzubringen. Wir müssen lernen, wieder Freude an der Demokratie zu empfinden, um sie zum Wohle aller in die Zukunft zu führen." Ohne Kampf drohe die Demokratie verloren zu gehen.