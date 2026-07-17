„Unterwegs sein, den Kopf frei bekommen, entspannen und in atemberaubender Natur die Gedanken schweifen lassen – das kannst du in der Rhön so gut wie fast nirgendwo sonst. Auf insgesamt 7800 Kilometer Wanderwegen kannst du die Rhön mit ihrer faszinierenden Landschaft während deines Wanderurlaubs oder auch einer Wanderung genießen.“ So wirbt die Rhön GmbH um Touristen, die gerne zu Fuß im „Land der offenen Fernen“ unterwegs sein wollen. Unter den Strecken sind einige Familienwanderwege sowie zertifizierte Premium-Wanderwege, unter anderem der 180 Kilometer lange „Hochrhöner“ mit seinen Extratouren.