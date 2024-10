München (dpa/lby) - Ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel hat sich der bayerische Landtag demonstrativ an die Seite Israels und des jüdischen Lebens in Bayern gestellt - und Antisemitismus in jeder Form den Kampf angesagt. Mit fraktionsübergreifender Mehrheit von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD beschloss der Landtag eine gemeinsam erarbeitete Resolution. Die AfD, die an der Erarbeitung nicht beteiligt wurde, enthielt sich.