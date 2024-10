"Antisemitismus und Israelfeindlichkeit nehmen in ganz Deutschland wieder zu. Dafür ist bei uns in Bayern kein Platz. Da werden wir konsequent und kraftvoll dagegenhalten", sagte Holetschek. Streibl betonte: "Straftaten, die das Existenzrecht Israels anzweifeln und Judenhass säen, werden in Bayern auch künftig konsequent und umgehend verfolgt." Grießhammer sagte: "Jüdisches Leben gehört zu uns, und wir schützen es mit allen Mitteln."

Geiseln freilassen, Angriffe auf Israel beenden

Gemeinsam fordern die Fraktionen eine umgehende Freilassung aller Geiseln der Hamas sowie ein Ende der Angriffe auf Israel. "Die Terrororganisation Hamas und der Iran tragen die Verantwortung für die Eskalation und das dadurch verursachte Leid der Zivilbevölkerung", heißt es in der Resolution. Der Staat Israel müsse sich, um seine Staatsbürger zu

schützen, gegen die barbarischen Angriffe verteidigen und die Angreifer verfolgen.

"Gleichzeitig darf das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die ebenfalls unter dem Terror der Hamas leidet, nicht aus den Augen verloren werden", heißt es in dem Papier. Die humanitäre Lage im Gazastreifen sei katastrophal. Der Zugang und die Versorgung mit

humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen müsse erheblich verbessert werden.

Am 7. Oktober 2023 hatten islamistische Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen von Gaza aus Israel überfallen. Bei den Angriffen über Land, See und Luft töten sie rund 1.200 Menschen und verschleppten zahlreiche Personen in den Gazastreifen.