Gemeinsame Reise: Merz, Macron und Tusk stärken Moldaus Regierung den Rücken

Merz: In der EU "von ganzem Herzen willkommen"

Die drei prominenten Besucher aus der EU wurden bei dem Besuch mit hoher Symbolkraft von Präsidentin Maia Sandu in Chisinau empfangen. "Die Tür in die Europäische Union ist offen", sagte Kanzler Merz. "Sie sind uns in der Europäischen Union von ganzem Herzen willkommen." Moldau sei geografisch und historisch Teil Europas, sagte der CDU-Vorsitzende. Er würdigte die "entschlossenen und erfolgreichen" Reformen, die Moldau auf dem Weg in die Europäische Union bereits auf den Weg gebracht habe.