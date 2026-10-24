Vom erbitterten Christenverfolger zum leidenschaftlichen Verkünder des Glaubens: Die Geschichte des Apostels Paulus erzählt von einer radikalen Lebenswende. Felix Mendelssohn Bartholdy hat daraus eines der bedeutendsten Oratorien der Romantik geschaffen. Am 24. und 25. Oktober bringen die Kantoreien aus Suhl und Meiningen das Werk gemeinsam zur Aufführung. Für die beiden Kantoren Philipp Christ und Sebastian Fuhrmann ist es ein Projekt, das weit über die Musik hinausreicht.