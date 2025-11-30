Zu denen, die Freitag in die Adventszeit starteten, gehörte die Grundschule Frankenheim – am Nachmittag war reges Markttreiben am Schulhof im Gange. Das Wetter verlieh dem Adventsmarkt einen fast märchenhaften Rahmen. Beliebt war die Kartoffelsuppe am Stand des Fördervereins – die Kartoffeln hatten die Schüler angebaut, gepflegt und geerntet. Dazu gab es Bratwürste, Crêpes, Plätzchen sowie warme Getränke. Viele nutzten die Gelegenheit, im Hort übers Jahr hinweg liebevoll gebastelte Geschenkideen zu erwerben – von kleinen Mitbringseln über Kränze bis hin zu dekorativen Kunstwerken. Eröffnet wurde der Markt mit einem Programm der Schüler. Zu sehen und zu hören waren Chor und Schulband, die Klassen 1 bis 3 mit Gedichten sowie die „Dance Fit Kids“ mit ihrer Choreografie zu „A Million Dreams“. Zum Abschluss stimmten alle „Lasst uns froh und munter sein“ an – ein Moment, der Eltern und Großeltern rührte. Als der Nikolaus erschien und Geschenke verteilte, war die Freude perfekt. So gingen die Besucher mit vollen Händen, warmem Herzen und einem Lächeln nach Hause.