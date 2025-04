Weiterhin präsent sein, sichtbar bleiben, das ist laut Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes Suhl, Stephan Nagel, an zentraler Stelle in Suhl weiterhin möglich. Denn Lehmanns SPD-Laden im Steinweg 4, der in den vergangenen zehn Jahren der Landtagsabgeordneten Diana Lehmann als Wahlkreisbüro diente, ist am Montagnachmittag, begleitet von vielen guten Wünschen, als Gemeinschaftsbüro eingeweiht worden. Einerseits nutzt es künftig der Europaabgeordnete der SPD für Thüringen und Sachsen, Matthias Ecke, als Büro, zugleich soll es aber auch Suhler SPD-Heimstatt sein, mit Angeboten für interessierte Bürger.